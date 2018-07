Netflix anuncia data de lançamento da nova temporada de 'Black Mirror'

Na sequência, é apresentado o episódio ‘Arkangel’, com Jodie Foster como diretora. A consagrada atriz de Hollywood já dirigiu alguns episódios de ‘House of Cards’ e ‘Orange is the New Black’, da própria Netflix, além de filme ‘Jogo do Dinheiro’. O episódio também será roteirizado por Charlie Brooker.

Foto: Cena da série 'Black Mirror'/Netflix