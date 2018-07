Netflix anuncia data de estreia de 'Chilling Adventures of Sabrina'

Primeira arte da nova adaptação de 'Chilling Adventures of Sabrina' foi divulgado no Twitter pelo produtor executivo Roberto Aguirre-Sacasa. Foto: Twitter / @WriterRAS

A Netflix anunciou a data de estreia da nova versão da série Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira. De acordo com o jornal Los Angeles Times, a plataforma de streaming deve veicular o primeiro episódio da nova produção no dia 26 de outubro - uma semana antes do Haloween, festa muito popular nos Estados Unidos.

A série terá um total de dez episódios e terá alguns elementos familiares para os fãs da primeira versão da história produzida pela TV - que saiu do papel pelas mãos da Warner Bros. e tinha Melissa Joan Hart no papel principal. O gato preto Salem, as tias Hilda e Zelda, e o namorado Harvey são alguns deles.

As semelhanças prometem parar por aí, já que a nova versão trará um contexto mais sombrio. Agora, Sabrina, uma jovem bruxa que ainda está aprendendo a usar seus poderes, terá de lidar com forças malignas que ameaçam ela, sua família e o mundo.

O papel principal ficou para a atriz Kiernan Shipka, elogiada por sua atuação em Mad Men. O elenco ainda inclui Lucy Davis como a tia Hilda, Miranda Otto como tia Zelda, Richardo Coyle como Blackwood e Tati Gabrielle como a antagonista Prudence.

No início de julho, o produtor executivo Roberto Aguirre-Sacasa, roteirista de Riverdale e um dos envolvidos no projeto, compartilhou em seu Twitter a primeira arte da nova série.