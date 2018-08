Netflix anuncia data de estreia da segunda temporada de 'Dear White People'

Série 'Dear White People' lida com questões raciais nos Estados Unidos Foto: Reprodução de 'Dear White People' (2018)/Netflix

A sátira e o humor afiado de Dear White People (conhecida no Brasil como Cara Gente Branca) já têm data para voltar. Um teaser publicado pela Netflix no último sábado, 14, revelou que a segunda temporada da série estará disponível no dia 4 de maio.

“Há muitos segredos a serem revelados nesta temporada, principalmente quem está perseguindo o Sam”, contou Justin Simien, criador da produção. Ele se refere a mensagens virtuais que um dos personagens principais recebe misteriosamente desde o protesto da primeira temporada.

“Todos têm segredos esta temporada”, continuou Justin. “Há muitas coisas que eles não sabem e que estão reprimidas. Tentar desvendar esses segredos é algo que vai ocupar boa parte dos personagens”.

Confira o teaser lançado pela Netflix: