Netflix anuncia 'Barba, Cabelo & Bigode', novo filme brasileiro com Lucas Penteado

Lucas Penteado interpreta Richardsson em 'Barba, Cabelo & Bigode' Foto: Vantoen Pereira Jr/Netflix

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 5, o novo filme de comédia nacional da plataforma. Barba, Cabelo & Bigode estreia na plataforma de streaming no dia 28 de julho.

No longa, Richardsson (Lucas Koka Penteado) termina a escola e entra naquela fase de: “o que que eu faço da minha vida, meu cria?”. Embora tenha planos de entrar na faculdade, o que ele quer mesmo é cortar cabelos no Saigon, o salão de beleza da sua mãe, Cristina (Solange Couto), no bairro carioca da Penha.

Só que a matriarca tem outras expectativas para o filho, que passam bem longe do salão da família. Mas isso não quer dizer que ela não aceite uma ajudinha, né? Em busca de realizar seu verdadeiro sonho, Richardsson não consegue deixar de se meter em várias confusões, enquanto espalha cortes estilosos pelo Rio de Janeiro.

Barba, Cabelo & Bigode é estrelado por Lucas Koka Penteado e Solange Couto, que no filme interpretam filho e mãe. Completam o elenco Juliana Alves, Rebecca, MV Bill, MC Carol, Yuri Marçal, Jeniffer Dias, Sérgio Loroza, Neuza Borges, Luana Xavier, Xando Graça, Nando Cunha, Bruno Jablonski e Leandro Santanna.

"Essa é uma história suburbana com a qual quero muito que as pessoas se identifiquem, se vejam e se emocionem. Colocamos muito do nosso coração e da nossa própria vivência nessa produção, de forma muito respeitosa e fiel àquilo que nós somos. O filme mostra como a comunidade é, antes de tudo, formada por pessoas que querem se ajudar e apoiar umas às outras. Queremos deixar as pessoas com o coração bem quente e cheio de afeto", diz Rodrigo França, diretor da produção que faz sua estreia em longa-metragens.

Com direção de Rodrigo França em codireção com Leticia Prisco, o roteiro é assinado por Anderson França, Marcelo Andrade e Silvio Guindane. Produzido por A Fábrica, Barba, Cabelo & Bigode promete divertir ao nos levar a um típico subúrbio onde encontramos os personagens mais diversos, e que representam muito do que é ser brasilero para o mundo todo.