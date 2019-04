Netflix alerta espectadores sobre cenas fortes de ‘Nosso Planeta’

Novidade no catálogo da Netflix, a série Nosso Planeta trouxe os impactos das mudanças climáticas em formato de documentário para o serviço de streaming. Por conta das cenas fortes de sofrimento de animais, a plataforma se pronunciou no Twitter e alertou quais minutos devem ser evitados por pessoas sensíveis às imagens.

A série entrou para o catálogo da Netflix na última sexta-feira, 5 de abril. Narrada por David Attenborough, a produção levou quatro anos para ficar pronta e conta com filmagens em 50 países.

Episódio 1: Um só planeta

Minutos: 16:04 - 16:43

Episódio 2: Mundos Congelados

Minutos 16:29 - 17:47, 32:50 - 33:45, 48:45 - 51:00

Episódio 5: Dos Desertos aos Campos

Minutos: 28:45 - 29:10

Episódio 6: Oceanos além das Fronteiras

Minutos: 37:42 - 37:52

Episódio 7: Água Doce

Minutos: 26:10 - 27:09

As you make your way through @OurPlanet, here are some moments animal lovers may want to skip:

One Planet: 16:04 - 16:43

Frozen World: 16:29 - 17:47, 32:50 - 33:45, 48:45 - 51:00

Fresh Water: 26:10 - 27:09

Deserts and Grasslands: 28:45-29:10

High Seas: 37:42-37:52