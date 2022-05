Neste Dia das Mães, Dona Déa e Angélica serão juradas da 'Dança dos Famosos'

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, está no júri da 'Dança dos Famosos'. Foto: Fábio Rocha/TV Globo

Para comemorar o Dia das Mães, neste domingo, 8, duas mães especiais marcam presença no Domingão com Huck, da TV Globo. O apresentador Luciano Huck recebe Dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, e sua mulher e mãe de seus filhos, Angélica.

As duas serão homenagedas no programa e ainda farão parte do júri da Dança dos Famosos, avaliando as apresentações do time feminino. Nesta semana, a competição leva o ritmo do funk para o palco do Domingão. Vale lembrar que Ana Furtado não irá se apresentar por ter testado positivo para covid-19.

Além disso, Luciano recebe o colega Tadeu Schmidt para conversar sobre o desafio de apresentar o Big Brother Brasil pela primeira vez. O apresentador do BBB 22 vai relembrar sua trajetória e receber uma surpresa no quadro Visitando o Passado.