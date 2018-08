Nelson Rubens relata que foi convidado por Silvio Santos para apresentar 'Fofocalizando'

Os apresentadores Nelson Rubens e Luciana Gimenez. Foto: Divulgação/ Rede TV

Mais uma polêmica envolvendo o programa Fofocalizando, do SBT. Nesta terça-feira, 21, Nelson Rubens disse que Silvio Santos o convidou para participar da atração da emissora. A declaração foi feita durante o programa Luciana By Night, comandado por Luciana Gimenez, na Rede TV!. Ao contar sobre parte da carreira, Nelson Rubens disse que o dono do baú sempre o chamava de ‘fofoqueiro número um do Brasil'. “Será que não fica meio pedante isso?”, teria perguntado Rubens. Segundo o apresentador, Silvio Santos disse: “Calma que vai aparecer o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis. Até ele me convidar agora para o Fofocalizando”.

A declaração causou surpresa inclusive para Luciana Gimenez. Nelson Rubens foi rápido em esclarecer: “Sim, mas eu tenho um contrato com a Rede TV!. O artista é sempre convidado”. A direção do SBT afastou Mara Maravilha do comando do Fofocalizando na última sexta, 17, após brigas com Léo Dias e discussões com Lívia Andrade.

Durante a entrevista à Luciana Gimenez, o apresentador defendeu sua profissão: “O ser humano evoluiu com a fofoca, desde a Idade da Pedra. Se não existisse, a gente seria bicho”.

Assista ao vídeo:

Nelson Rubens teve história com Silvio Santos no rádio, já com notícias sobre celebridades. No SBT, foi jurado do programa Show de Calouros, nos anos 80, junto com Sonia Lima, Pedro de Lara, Aracy de Almeida entre outros.