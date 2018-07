Neill Blomkamp irá dirigir sequência de ‘RoboCop’

O estúdio MGM contratou o diretor sul-africano Neill Blomkamp para comandar uma sequência do 'RoboCop' original dos anos 1980 Foto: Acervo Estadão

Quatro anos após o lançamento do filme RoboCop, remake do clássico dos anos 1980 que foi dirigido pelo brasileiro José Padilha, o estúdio MGM planeja fazer um novo filme baseado no policial ciborgue que continuaria a trama a partir dos filmes originais. Segundo o site Deadline, o diretor sul-africano Neill Blomkamp foi contratado para comandar o projeto.

“O filme original definitivamente teve um impacto em mim quando eu era criança”, disse Blomkamp ao site. “Eu amei na época e ainda é um clássico da ficção científica do século 20, com uma mensagem muito forte. Espero que cheguemos perto disso nessa sequência”, continuou o diretor de filmes como Distrito 9 e Elysium.

Com nome provisório de RoboCop Returns (RoboCop Retorna, em tradução livre), o roteiro está sendo escrito por Justin Rhodes e tem Ed Neumeier e Michael Miner, roteiristas do RoboCop original de 1987, como produtores executivos. O filme deve seguir a premissa que Paul Verhoeven, diretor do original, criou, mas nunca chegou a ser produzida. Ainda não há detalhes sobre elenco ou data de lançamento.