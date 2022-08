Neil Gaiman admite ter sabotado possível filme de 'Sandman': 'Pior roteiro que já li'

Neil Gaiman, o criador de 'Sandman', disse ter vazado o roteiro de um possível longa que seria produzido para adaptar a história em quadrinhos. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Neil Gaiman, criador dos quadrinhos que deram origem à série Sandman, da Netflix, revelou que sabotou uma filme que estava sendo produzido para adaptar a história.

A versão para os cinemas seria produzida pelo cineasta Jon Peters, que trabalhou em longas como Nasce uma Estrela, de 1976, e Homem de Aço, de 2013, mas nunca saiu do papel.

Em entrevista à revista Rolling Stone divulgada recentemente, Gaiman disse que recebeu o roteiro para o possível longa, mas que nem chegou a terminar de lê-lo. "Um cara do escritório de Jon Peters me ligou e disse 'então Neil, você conseguiu ler o roteiro que lhe enviamos?'. E eu respondi: 'Bem, sim. Eu li. Não tudo, mas o suficiente", lembrou.

Segundo o autor, o roteiro era "uma bagunça". "Não havia nada ali que eu amasse. Não havia nada ali que eu gostasse. Foi o pior roteiro que eu já li de qualquer pessoa. Não é só o pior roteiro de Sandman. Esse foi o pior roteiro que já me enviaram", afirmou.

Gaiman admitiu que, depois de conversar com a equipe de Peters, decidiu vazar o roteiro anonimamente ao site Ain't It Cool News. "Então eles escreverem esse artigo fabuloso sobre como esse era o pior roteiro que já receberam. E, de repente, a possibilidade do filme acontecer foi embora", disse.

Sandman passou por várias tentativas de adaptação até chegar à Netflix, que, para Gailman, foi a parceria perfeita. Ele afirmou que levaria a série para outro serviço de streaming caso necessário, mas que não gostaria de fazê-lo:

"Quando fechamos o acordo, garantimos que teríamos formas de continuar Sandman [caso a série fosse cancelada]. Mas também esperamos que nenhuma delas fosse necessária porque amamos as pessoas da Netflix e elas nos amam. Eles têm sido incríveis, quer dizer, até fizeram um 11º episódio secreto".

