Neflix: 'As Grandes Férias Grandes' traz ótica infantil da 2ª Guerra Mundial

'As Grandes Férias Grandes' Foto: Reprodução de cena de 'Les Grandes Grandes Vacances' (2015) / Les Amateurs

Os fãs de animação e história têm bons motivos para se interessar por esta série de desenhos que retratam a França durante o período da Segunda Guerra Mundial pela ótica de uma criança.

As 'férias' acabam sendo prolongadas por conta da suspensão das aulas nas escolas durante o período de guerra. Como se não bastasse, os pequenos Ernest e Colette precisam afastar-se de seus pais, o que resultará em descobrimentos e experiências com a vida no campo na zona rural do país.

A série é composta por cinco episódios, com cerca de 50 minutos cada.

Assista As Grandes Férias Grandes na Netflix!

Confira também um trailer do filme (em francês):