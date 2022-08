Ncuti Gatwa está no elenco da 4ª temporada de 'Sex Education'

Eric, personagem de Ncuti Gatwa, é um dos mais queridos de 'Sex Education' e melhor amigo do protagonista, Otis (Asa Butterfield). Foto: Netflix

Eric, personagem de Ncuti Gatwa - um dos mais queridos de Sex Education e melhor amigo do protagonista, Otis (Asa Butterfield) - está confirmado na 4ª temporada da série. Recentemente, especulações vieram à tona sobre a saída do ator da produção, quando ele foi confirmado como o próximo protagonista de Doctor Who. Os rumores intensificaram ainda mais quando a produção da Netflix anunciou diversas saídas no elenco.

Laurie Nunn, criadora, roteirista e produtora executiva de Sex Education, também segue confirmada para o 4º ano, de acordo com a Variety. Já as atrizes Rakhee Thakrar (professora Sands), Simone Ashley (Olivia), Patricia Allison (Ola) e Tanya Reynolds (Lily) anunciaram saída da produção. Cada uma delas deu razões diferentes, como conflitos de agenda a escolhas dos roteiristas.

A quarta temporada de Sex Education foi oficialmente anunciada pela Netflix em setembro de 2021 e, apesar das saídas mencionadas, é esperado que boa parte do elenco principal retorne. Ainda não há previsão de chegada da nova parte da série britânica ao streaming.