NBC anuncia datas para o fim de ‘This Is Us’ e renovações de ‘One Chicago’ e ‘Law & Order’

‘This Is Us’ terá seu último episódio exibido no dia 24 de maio. Foto: NBC

A emissora de TV National Broadcasting Company (NBC) anunciou as datas do final das temporadas das suas séries. A lista foi publicada no portal TV Line, nesta quinta, 7. Seriados de grande audiência da TV norte-americana como One Chicago e This Is Us devem encerrar as temporadas entre maio e junho desde ano.

This Is Us foi a mais bem avaliada da emissora e chega ao fim no dia 24 de maio, depois de seis temporadas. One Chicago já teve novas temporadas anunciadas o final de 2022 e o início de 2023.

Uma das mais lucrativas da empresa, Chicago Fire, deve finalizar a décima temporada no dia 25 de maio. Chicago PD e Chicago Med finalizam as nona e sétima temporadas, respectivamente, no mesmo dia.

Com o pior desempenho da emissora, Ordinary Joe foi o único produto cancelado. A produção teve uma média de 3,3 milhões de espectadores no total e ficou em último lugar entre os 10 dramas que a NBC exibiu na última temporada.

Confira a lista:

Terça-feira, 12 de abril

The Thing About Pam - Final da minissérie

Segunda-feira, 2 de maio

The Endgame - Final da 1ª temporada

Segunda-feira, 9 de maio

American Song Contest - Final da 1ª temporada

Terça-feira, 17 de maio

Mr. Mayor - Final da 2ª temporada

Quinta-feira, 19 de maio

Law & Order - Final da 21ª temporada

Law & Order: SVU - Final da 23ª temporada

Law & Order: Organized Crime - 2ª temporada final

Terça-feira, 24 de maio

Young Rock (novo episódio)

Final da 2ª temporada de Young Rock

Final da série This Is Us

New Amsterdam - Final da 4ª temporada

Quarta-feira, 25 de maio

Chicago Med Final da 7ª temporada

Chicago Fire - Final da 10ª temporada

Chicago PD - Final da 9ª Temporada

Sexta-feira, 27 de maio

The Blacklist - Final da 9ª temporada

Domingo, 19 de junho

Transplant - Uma Nova Vida - 2ª temporada