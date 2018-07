Nazaré está de volta: as melhores reações das redes sociais à reprise de 'Senhora do Destino'

Nazaré Tedesco, vilã de 'Senhora do Destino' é estrela de memes nas redes sociais. Foto: Reprodução

Uma das novelas mais icônicas da televisão brasileira está de volta! Senhora do Destino será reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A informação foi confirmada pela TV Globo na última quarta-feira, 23.

Senhora do Destino foi uma das novelas com maior audiência e eternizou alguns personagens nas memórias dos telespectadores, como Nazaré Tedesco (Renata Sorrah), Maria do Carmo (Susana Vieira) e Giovanni Improtta (Jose Wilker).

Mas é a vilã Nazaré a queridinha das redes sociais e, por conta disso, a novidade foi muito comemorada no Twitter e no Facebook - tem até gente querendo se demitir só para poder assistir a novela. Parece que vêm mais memes de Nazaré por aí! Confira as melhores reações:

VÃO REPRESAR SENHORA DO DESTINO E EU SÓ PENSO EM UMA PERSONAGEM pic.twitter.com/WxL2MpQpFg — ila (@harryvulgar) 24 de novembro de 2016

Com Senhora do Destino no vale a pena ver de novo vou querer ficar desempregado pra sempre, me patrocina Globo. — Gui (@Aguinaldinho) 23 de novembro de 2016

certeza que senhora do destino vai passar de novo só pelo sucesso desse gif da Nazaré pic.twitter.com/2l6d8ZfdEA — lucas ⚓️ (@pqpvoces) 23 de novembro de 2016

Atualizei meu currículo adicionando que procuro um emprego que me permita assistir a reprise de Senhora do Destino, vou distribuir. pic.twitter.com/uL7TgkmsHy — Gui (@Aguinaldinho) 23 de novembro de 2016

Única coisa que me faz ter forças pra continuar a viver é saber que senhora do destino vai passar no vale a pena ver de novo — Eduardo (@sadsadedu) 24 de novembro de 2016

o bom de tá desempregado eh q vou poder acompanhar senhora do destino no vale a pena ver again — luscas (@luscas) 23 de novembro de 2016

GENTE SENHORA DO DESTINO VAI SER A PRÓXIMA REPRISE DO VALE A PENA VER DE NOVO pic.twitter.com/6NArzM9fjd — Gui (@Aguinaldinho) 23 de novembro de 2016