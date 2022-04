Naufrágio do Titanic completa 110 anos; relembre filmes produzidos sobre o acidente

Cena do filme 'Titanic' (1997), do diretor James Cameron, com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Foto: Fox Film

A história do navio britânico RMS Titanic, que afundou no dia 15 de abril de 1912, pela colisão com um iceberg, ganhou popularidade em todo o mundo a partir do filme Titanic, lançado em 1997, protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Nesta sexta-feira, 15, o acidente completa 110 anos e ainda impacta as gerações posteriores pela dimensão da tragédia e pela quantidade de mortos, que supera 1500 pessoas.

Mesmo que o longa de 1997 seja o mais conhecido em todo mundo, outras produções significativas já foram lançadas, inclusive uma no mês seguinte ao naufrágio, ainda no cinema mudo e em preto e branco, e outra que estreia nesta sexta-feira, 15, em um canal de streaming.

Confira a seguir as principais obras cinematográficas que contam a história do Titanic.

'Salva do Titanic' (1912)

A primeira produção sobre o acidente com o navio ocorreu em apenas 29 dias após o naufrágio.

É um curta metragem mudo, que estreou em 14 de maio de 1912.

A atriz Dorothy Gibson, uma sobrevivente da tragédia, protagoniza a produção e narra os momentos de terror que passou.

O mini-filme também mostra momentos da vida de Dorothy após retornar viva do acidente, como o encontro com seus pais.

Um incêndio destruiu as últimas cópias conhecidas da filmagem.

'Titanic - O Épico Nazista Banido' (1943)

A versão de 1943 é uma produção alemã realizada durante a Segunda Guerra Mundial.

O longa foi encomendado pelo Ministro da Propaganda Nazi, Joseph Goebbels, com o intuito de monstrar a superioridade cinematográfica alemã, além de construir na opinião pública uma imagem de que o Reino Unido e os Estados Unidos foram os responsáveis pelo naufrágio.

O filme tinha, inclusive, um oficial alemão heróico ficcional que servia para mostrar o altruísmo dos alemães em comparação com os oficiais britânicos, que no filme apareciam enfraquecidos.

O diretor da produção, Herbet Selpin, foi preso durante as filmagens por ter falado contra o regime nazista. Ele foi encontrado enforcado na prisão.

O longa foi continuado, então, pelo diretor Werner Klinger, que não foi creditado.

'Titanic' (1953)

A versão de 1953 é dirigida por Jean Negulesco e tem seu enredo centrado em torno de um casal que embarcou na viagem inaugural do R.M.S Titanic, assim como a versão mais famosa lançada em 1997.

Este é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, com a interpretação de Barbara Stanwyck muito elogiada.

A produção venceu o Oscar de Melhor Argumento e foi indicada para Melhor Direção de Arte em Preto e Branco.

Somente Deus por Testemunha (1958)

Com o título original de A Night to Remember (em tradução, 'Uma Noite para Relembrar), Somente Deus por Testemunha, de 1958, é considerado um dos filmes sobre o Titanic mais fidedignos à história.

Elizabeth Dowdell, uma das sobreviventes do naufrágio, compareceu à estreia norte-americana em Nova Iorque.

Titanic (1997)

Grande sucesso de bilheteria, o filme Titanic, de 1997, é um dos grandes marcos de todos os tempos da história do cinema e é o mais conhecido em todo mundo a contar a tragédia.

Do diretor James Cameron, e protagonizado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, nos papéis dos eternos Jack e Rose, o longa conta a história do naufrágio do navio através do amor proibido entre o casal protagonista.

My Heart Will Go On, da cantora Céline Dion, música tema do longa, também fez muito sucesso e ajudou na popularidade do filme, sendo uma das músicas de mais destaque da carreira da artista canadense.

A faixa tema levou o Óscar de Melhor Canção Original, além de três prêmios Grammy: Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Canção para Mídia Visual.

No total, Titanic foi indicado para 14 categorias no Oscar e levou 11, incluindo a de Melhor Filme e Melhor Diretor.

'Titanic 666' (2022)

A versão mais recente do naufrágio do Titanic estreia neste sábado, 15, na plataforma de streaming Tubi.

Titanic 666 é do diretor Nick Lyon, e tem como enredo consequências sobrenaturais do naufrágio da embarcação, um século após a tragédia.

Exatamente 110 anos depois do acidente original, novos passageiros embarcam em uma réplica moderna do navio para conhecerem o local da naufrágio.

Ao chegar lá, forças malignas da profundeza voltam à superfície, aterrorizando a todos.