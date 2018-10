National Geographic anuncia documentário sobre o Museu Nacional

Incêndio atingiu Museu Nacional, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro. O museu completou 200 anos em junho e grande parte de seu acervo foi perdido. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

A National Geographic anunciou novos esforços para ajudar a recuperar o Museu Nacional, que sofreu um incêndio no dia 2 de setembro. O canal vai produzir um documentário de uma hora sobre o museu, que vai estrear em vários países, e a exibição de uma entrevista com Alex Kellner, diretor do museu.

O documentário, sob o título provisório de Museu Nacional do Brasil: Um Retrato de Nosso Povo, vai explorar o valor científico do museu e sua história como parte da identidade nacional do País. O longa será produzido localmente e vai fazer parte de uma semana especial de programação temática em várias plataformas.

"O compromisso da National Geographic com a conservação não se limita à vida selvagem e ao meio ambiente – ela se estende ao legado cultural da humanidade", disse Gary E. Knell, CEO da National Geographic Partners.

"Isto posto, temos empatia com o Brasil pela enorme perda e fomos levados a agir. Temos o prazer de poder utilizar nosso incomparável portfólio de ativos de mídia para apoiar seus esforços de recuperação, tanto financeiramente quanto aumentando a conscientização pública", disse.

Em setembro, Knell já havia oferecido parte de seu acervo e apoio financeiro para a reconstrução do museu.