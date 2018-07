Nathalia Dill vai ao ‘Encontro’ de óculos escuros e intriga telespectadores

Atriz revelou estar com terçol Foto: Reprodução de cena do programa 'Encontro' (17/10/2017) / Globo

Nathalia Dill compareceu ao programa Encontro, da Globo, na manhã desta terça-feira, 17, usando óculos escuros. O acessório usado dentro do estúdio levantou questionamentos por parte dos telespectadores.

“Acabei de ver, que falta de educação esses óculos de sol, é pra não dar intimidade?”, questionou uma internauta nas redes sociais. Outra telespectadora falou que demorou para reconhecer a atriz: “Achei que a mulher de óculos escuros era cega, mas é a Nathalia Dill”.

A atriz ficou sabendo da confusão e esclareceu as coisas em sua conta no Twitter: “Quero aproveitar e avisar que estarei de óculos escuros porque estou com terçol, agradeço a compreensão”.

