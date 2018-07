Nathalia Dill recebe presente e homenagens no 'Mais Você'

Nathalia Dill recebeu homenagens e presentes no 'Mais Você'. Foto: Reprodução/Gshow

Na manhã desta quinta-feira, 9, a atriz Nathalia Dill foi a convidada do programa Mais Você. Durante a entrevista com Ana Maria Braga, ela falou sobre a personagem Branca na novela Liberdade, Liberdade, da Globo, recebeu homenagens de colegas do elenco.

Em determinado momento, Nathalia falou de seu amor pela música e pelo tricô, quando foi surpreendida por um presente da apresentadora: um jogo de linhas para tricotar. A atriz deu até gritos de felicidade pelo presente e agradeceu a apresentadora. Ela revelou que gosta de tricotar nos intervalos das gravações.

A atriz ainda recebeu uma homenagem em vídeo do namorado, Sergio Guizé, ator que interpreta Candinho em Êta Mundo Bom!, novela das seis da emissora. "Eu queria agradecer por você existir e me fazer tão feliz, por fazer feliz quem está a sua volta. Continuo seu fã, você é linda e muito talentosa!", disse o ator.

O casal está junto desde 2015 e se conheceu durante as gravações da novela Alto Astral, em 2014. No Twitter, a convidada recebeu diversos elogios e seu nome foi um dos assuntos mais comentados da manhã.

Ao falar sobre a novela Liberdade, Liberdade, Nathalia descreveu Branca como uma "piriguete de época". Ela ainda falou que sobre o caráter da vilã: "Ela tem um pensamento preconceituoso, egoísta, retrógrado. Fico feliz de poder colocar essa crítica, de poder evoluir", contou.

Nathalia Dill é a Angelina Jolie do Brasil. Rimou — Lora (@agirlsincere) 9 de junho de 2016

Tenho um amor tão grande pela Nathalia Dill.. Tão linda ela hoje na Ana Maria e com declarações do Guizé.. Cute! — Daiane Rossi (@daiane_rossi) 9 de junho de 2016

nathalia dill fica linda de qualquer jeito, nossa senhora — clara (@allsantovitti) 9 de junho de 2016