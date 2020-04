Nat Geo Kids exibe segunda temporada de ‘Pablo’, série protagonizada por menino com TEA

Segunda temporada de 'Pablo' será exibida pelo Nat Geo Kids nesta quinta-feira. Foto: Divulgação

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a Net Geo Kids América Latina exibe a segunda temporada de Pablo. Produzida pela Paper Owl Films, a série infantil, que combina animação e atores reais com Transtorno do Espectro Autista, terá pré-estreia nesta quinta-feira, dia 2. No domingo, 5, o canal irá reapresentar a primeira temporada, a partir das 18h30.

Além do Net Geo Kids, a série será transmitida pelos canais National Geographic, Disney Channel, Disney Junior e Disney XD.

Pablo mostra a história de um menino de cinco anos com TEA, que expressa tudo através da arte: seus desenhos criativos ganham vida no "Mundo da Arte", uma criação de sua imaginação que lhe permite transformar os desafios do cotidiano em aventuras fantásticas para encarar o mundo real com segurança, enfrentando seus medos e ansiedades diários e despertando, por sua vez, a empatia dos espectadores e a possibilidade de mostrar as diferenças e compreendê-las da perspectiva de uma criança com essa condição.

Sob o lema "Unidos pelas diferenças", Pablo se propõe a ser um veículo de integração e uma ferramenta de conscientização, com o objetivo de ajudar todos a ter empatia com as pessoas dentro deste mundo desconhecido e maravilhoso, buscando transcender as telas e, de mãos dadas com seus personagens, levar às famílias da América Latina uma mensagem de conscientização: a inclusão e a diversidade são necessárias e urgentes para formar novas gerações de crianças com corações grandes e solidários.

A série Pablo foi escrita por jovens com autismo cujas histórias originais, inspiradoras e divertidas refletem as reais experiências de crianças com essa condição.

Programação:

Pablo #UnidosPelasDiferenças

Quando: 2 de abril

Onde: Pré-estreia no Nat Geo Kids, às 18h

Outros canais: Disney Junior, às 10h; Disney Channel, às 11h30; Disney XD, às 17h; National Geographic, às 17h20