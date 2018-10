'Narcos' lança trailer da 4ª temporada, primeira fora da Colômbia

Diego Luna interpreta o traficante mexicano Félix Gallardo Foto: Divulgação

A série Narcos teve o trailer de sua 4ª temporada divulgado nesta quinta-feira, 18, pela Netflix. A trama, que começou narrando a trajetória do narcotraficante colombiano Pablo Escobar, muda de casa e foca no surgimento dos cartéis de drogas do México.

Já sem Wagner Moura e Pedro Pascal, o novo ano dá lugar aos protagonistas interpretados por Diego Luna (Rogue One: Uma história Star Wars), o novo chefão do tráfico, e Michael Pena (Homem Formiga), o agente responsável por investigá-lo.

Batizada de Narcos: México, a temporada tem estreia prevista no dia 16 de novembro.

Assista: