'Não vim inovar, vim renovar o que já existe', diz Pedro Bial sobre 'Conversa com Bial'

'Conversa com Bial' terá, entre alguns convidados, Rita Lee e Gilberto Gil. Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

Quatro meses após o fim do Programa do Jô, a Globo estreia seu novo talk show noturno, Conversa com Bial, na próxima terça-feira, 2. O programa de Pedro Bial tem foco nas entrevistas, e entre os entrevistados há desde políticos e cantores até youtubers e anônimos. O apresentador já adianta, porém, que não veio criar nada novo.

"Eu aprendi com o Ariano Suassuna que o conceito de progresso e evolução não se aplica à arte. O que há em arte não é inovação, é renovação. Então não vim inovar nada, vim renovar o que já existe que, pelo jeito, é uma linguagem muito querida pelo mundo, já que todo país tem talk shows. Conversei com o Jô sobre isso e ele me disse: 'O que faz diferença é o cara atrás da mesa, bote o seu jeito'", disse Pedro Bial durante coletiva de imprensa.

De acordo com Bial, o Conversa tem o objetivo de ser bem variado e ter, em cada dia, um foco diferente. Um dia, o programa deve ser composto por uma longa entrevista; no outro, alguns convidados debatem um tema escolhido previamente. Ao menos um dia da semana terá a presença de humoristas e, em alguns programas, a pauta será voltada a músicos.

Além disso, os temas dos programas serão baseados em assuntos atuais, assim como em outros programas do gênero - porém o apresentador deixa claro que o Conversa com Bial não pretende ser uma reação ao noticiário. "Mais do que reagir às notícias, a gente terá um espaço de refleti-las. A gente vai esperar decantar um pouco os acontecimentos para ver como abordá-los", disse. "Tudo o que eu me sentir à vontade para comentar, eu vou comentar. Não tem tabu, só não quero ser impertinente. Quem vai fazer os comentários são os entrevistados, mas eu posso eventualmente falar alguma coisa se me sentir à vontade", completou.

'Conversa com Bial' ocupará a faixa do 'Programa do Jô' na Globo. Foto: Globo/Ramón Vasconcellos

Convidados. Nos últimos anos, os talk shows de maior sucesso no Brasil são aqueles comandados por humoristas. O Conversa com Bialvem com um propósito diferente, mais parecido com seu antecessorPrograma do Jô - e o grande mote são os entrevistados.

Entre os destaques está Rita Lee, que está longe dos holofotes há alguns anos. "Ela está reclusa desde 2012. Conheci a Rita em 1983 e aí através de amigos eu encaminhei o convite, e, para minha surpresa, deleite, alegria total, ela topou. Foi muito emocionante. Ela chegou no corredor, meus olhos se encheram de lágrimas, ela me abraçou e cochichou: 'Você me tirou de casa'. E eu respondi: 'Mas também você foi escrever esse livro'", contou, referindo-se ao livro Rita Lee: Uma Autobiografia, lançado em 2016.

Outros convidados que já gravaram o programa são Rodrigo Santoro, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, o padre Fábio de Melo, a dupla Maiara e Maraísa, a atriz Leandra Leal, a cantora Priscila Alcântara e ainda o ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, cuja conversa foi gravada no Uruguai. Além disso, Bial revelou que está numa "negociação difícil" para levar o Pelé para o programa.

Outra personalidade que Bial deseja entrevistar é o próprio Jô Soares. "É meu desejo trazer o Jô, ele é um mestre para todos nós, não só para quem faz televisão, para quem faz comédia. E sim para quem pensa o Brasil, ele é um grande escritor", e ainda revelou que recebeu conselhos do apresentador. "Ele foi muito generoso comigo. A gente de vez em quando troca um WhatsApp, então tenho ele sempre me aconselhando".

O Conversa com Bial será exibido de segunda a sexta e estreia na terça-feira, 2, após o Jornal da Globo.