'Não vi a Gizelly como racista', diz Thelma, vencedora do 'BBB'

Thelma ao saber que é ganhadora do 'BBB 20' Foto: Reprodução de 'BBB' (2020) / Globo

Thelma Assis foi a vencedora do BBB 20, que teve sua final realizada na noite de segunda-feira, 27. Em coletiva virtual realizada com jornalistas na tarde desta terça-feira, 28, a ganhadora falou sobre racismo, o desejo em voltar à medicina e o que pretende fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

'Se houve racismo, a pessoa tem que arcar com as consequências'

Questionada sobre comentários racistas do qual possa ter sido alvo, especialmente nas redes sociais, Thelma respondeu: "Ainda não tive contato com essa questão do racismo. Vi rapidinho no carro um vídeo a respeito. E, assim, racismo é crime e a gente corre atrás dos nossos direitos."

"Se houve racismo a pessoa tem que arcar com as consequências. Hoje em dia a gente já tem a Justiça a nosso favor, é nosso direito. Vou curtir a minha vitória não vai ser brigando com racista, não, vai ser brigando na Justiça daqui a algum tempo", prosseguiu.

Comentários de Gizelly

Sobre comentários feitos por Gizelly, que comparou sua base de maquiagem a "barro" em determinada ocasião, o que gerou repercussão nas redes sociais, Thelma respondeu: "Não vi a Gizelly como uma pessoa racista. Tanto que ela trabalha com a população carcerária, sempre levantou essa bandeira. A Gizelly era uma pessoa super disposta a aprender".

"Esse momento que ela falou [do barro], não me doeu naquele momento, enxergava ela como uma pessoa disposta a corrigir. Mas estávamos em um programa com exposição o racismo pode ter doído em outras pessoas. Não tem como subestimar a dor dessas pessoas", concluiu.

O que Thelma vai fazer com o prêmio do BBB 20

"Meu sonho maior é comprar um apartamento, inclusive o que ue moro. Neste momento, vou investir esse dinheiro para tentar multiplicar de alguma forma, fazer render e só gastar lá na frente quando render alguns frutos. A forma mais inteligente de usar esse dinheiro agora é investindo", afirmou a ganhadora do Big Brother Brasil sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão.

'Pretendo voltar à medicina'

Thelma, que trabalha como anestesiologista, afirmou que não vai deixar a profissão para trás após vencer o BBB 20: "Eu pretendo, sim, voltar à medicina, é o que eu amo. Quero voltar e me dispor a ajudar no que eu puder."

"Vou entrar em contato com meus amigos e voltar aos poucos. Não sei como está o mercado de trabalho. Meu mercado não era a linha de frente, os profissionais que estão lá na linha de frente. Meu ambiente era o centro cirúrgico. Eu trabalhava por plantão, e a oferta de plantões deve ter diminuído", continuou.

A médica ainda comentou que precisa se inteirar sobre a situação da pandemia sobre o novo coronavírus. Ela soube, por meio de seu marido, que "uma amiga pegou o corona e se recuperou bem".

Influenciadores x 'anônimos' no BBB 20

Sobre disputar o Big Brother Brasil com personalidades já conhecidas, garante que não se amedrontou: "Eu ouvi as especulações da internet, falando que teria participantes convidados. Não acreditava nisso. Só quando o muro caiu a minha ficha caiu junto."

"Sempre achei que mais que número de seguidores, o que mais ia influenciar eram as atitudes da pessoa ali dentro. Nesse final, já sabia que o Babu era muito forte justamente por isso, não pelo fato de ser convidado, mas sim pelas atitudes dele dentro do jogo", afirmou Thelma sobre a disputa do BBB 20.

Sobre ter sido considerada uma "planta" [pessoa que não faz muita diferença para o jogo do BBB], brincou: "Virei a planta Comigo-Ninguém-Pode!"

O voto de Thelma em Babu

Sobre ter votado em Babu Santana, com quem tinha uma aproximação, quando tinha que escolher entre ele e a amiga Rafa Kalimann na formação de um Paredão,

"Aquele voto me doeu muito, de verdade. Foi um momento em que eu tive que olhar e escolher uma das pessoas que pensaram igual a mim o tempo inteiro dentro do jogo, que foi a Rafa. Inclusive, uma das pessoas que mais me apoiou nessa lealdade que eu tinha ao Babu"

Thelma no carnaval 2021

Thelma ainda afirmou que espera que a situação com a pandemia do novo coronavírus tenha se resolvido até o carnaval do ano que vem, para que possa voltar a desfilar.

"O carnaval é meu maior hobbie. Com certeza estarei na minha escola [Mocidade Alegre] no ano que vem. Onde tiver que sair, sou Mocidade e vou estar lá. Sou sambista e 'inimiga do fim'", disse.

Thelma ganhadora do BBB 20

Thelma foi a vencedora do BBB 20 com 44,10% dos votos superou Rafa Kalimann, vice-campeã, que teve 34,81% e Manu Gavassi que ficou na 3ª colocação, com 21,09%, na grande final do Big Brother Brasil.

