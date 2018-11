‘Não tinha paquita negra, eram todas loiras’, relembra Adriana Bombom

Adriana Bombom, ex-dançarina e assistente de palco de Xuxa no fim dos anos 1990. Foto: Instagram/@adrianabombom

De babá e empregada doméstica para dançarina e assistente de palco de Xuxa no fim dos anos 1990. Assim resume Adriana Bombom sobre sua fama durante o programa Luciana By Night desta terça-feira, 13, na Rede TV!.

“Comecei a fazer um trabalho de figurante quando trabalhava em uma loja de um shopping. Numa dessas, me convidaram na academia para completar o quadro. O cachê era R$ 50. A Marlene (Mattos) viu meu desempenho e me convidou para trabalhar. Saí com o dinheiro, o autógrafo e o emprego”, relembra a artista.

A convite da diretora Marlene Mattos, Adriana Bombom participou como dançarina e assistente de palco dos programas Xuxa Hits, de 1996 a 1997, e Planeta Xuxa, de 1997 a 2002. “Não tinha paquita negra, eram todas loiras. Tinha sempre uma cobrança. Passava geração, mas nunca entrava uma negra. Fui ficando, me tornei a paquita única”, afirma Adriana, que se divertia muito com as ‘paquitas oficiais’.

Questionada se já sofreu ataque racista, ela declarou: “Quem não? Tudo magoa, a falta de oportunidade, o desmerecimento da sua cor, do seu cabelo, tudo é muito grave. Eu faço a louca, fico triste, mas passa”.

Assista ao vídeo:

Adriana Bombom é casada com o cantor Dudu Nobre e tem duas filhas, Thalita e Olívia, que são adolescentes. “Pego no pé mesmo, são muito bagunceiras. Lavar uma louça, dar uma descarga não custa, né?”, comentou.

No perfil oficial no Instagram, Adriana Bombom publicou um vídeo no camarim da Rede TV! mostrando o look para o programa de Luciana Gimenez.