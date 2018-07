'Não temos o hábito de assistir a novelas brasileiras', diz Lucero

Lucero é uma cantora e atriz de prestígio no México. Foto: Divulgação

Com tratamento de estrela de Hollywood, o SBT tem apostado na popularidade da mexicana Lucero para impulsionar a audiência de Carinha de Anjo, no ar desde segunda-feira (21). Ela esteve em São Paulo na última semana para o evento de lançamento da trama, realizado nas dependências da emissora.

Leia também: Menina parecida com Paola Bracho faz sucesso na internet

Lucero é uma cantora e atriz de prestígio em seu país, que fez muito sucesso no Brasil nos anos 1980 por conta da novela Chispita, da qual foi a protagonista, mas caiu no esquecimento do público de cá. Mas ela está disposta a reconquistar a audiência.

"É a primeira vez que trabalho no Brasil, e sei que as pessoas daqui me conhecem há muitos anos", disse ela ao E+. "Eu não sabia falar português. É um idioma difícil. Comecei a estudar com intensidade e, em quatro meses, eu aprendi. Fiz isso porque quero conquistar o público brasileiro."

Nos quase cinco minutos de conversa com a reportagem, deu para perceber que Lucero faltou a algumas aulas e não foi uma aluna tão dedicada. Mas na novela, seu desempenho não é comprometido. É que sua personagem, a Teresa, tem origem mexicana, o que justifica o forte sotaque e as eventuais trocas de palavras.

Teresa é mãe de Dulce Maria (Lorena Queiroz), a menina com cara de anjo apontada no título. Logo no começo da trama, ela morre e passa a se encontrar com a 'invadir' os sonhos da filha para brincar e dar conselhos de vida à menina.

"Era um sonho trabalhar no Brasil. Vocês sabem fazer novelas muito bem". Diante de tal afirmação, só nos restou perguntar qual novela brasileira ela assistiu e se ela havia gostado.

"Vou ser sincera com você. Lá no México nós não temos o hábito de assistir a novelas brasileiras. Sei que vocês, aqui, adoram o que fazemos lá. Mas não assistimos a muitas novelas de cá. A única da qual me lembro é Escrava Isaura (1976)", disse. Atualmente, Boogie Oogie, da Globo, está na grade da TV Azteca. "Mas sei disso tudo porque leio bastante a respeito da TV brasileira", justifica.

Lucero e Lorena Queiroz, protagonista de 'Carinha de Anjo'. Foto: Divulgação

Lucero tem se dividido entre o México e o Brasil por conta dos compromissos de Carinha de Anjo. De tempos em tempos, ela vem a São Paulo, onde fica 15 dias consecutivos em ritmo intenso de gravações e participa de alguns programas da casa. E depois volta para o conforto de seu lar.

"Adoraria viver no Brasil, mas tenho minha carreira e minha família que estão no México e não posso deixá-los lá", explica.

Carinha de Anjo vai ao ar diariamente, às 21h, no SBT.