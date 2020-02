'Não sou uma máquina', justifica Gloria Maria ao adiar volta ao 'Globo Repórter'

Gloria Maria Foto: Reprodução de 'Globo Repórter' (2019) / Globo

A apresentadora Gloria Maria anunciou que não participará do Globo Repórter em um primeiro momento no retorno do programa à Globo.

"Começou a nova temporada do Globo Repórter. Eu adoraria estar ao lado da Sandra Annenberg apresentando o programa. Mas pensei muito e achei melhor descansar mais um pouco antes de voltar", escreveu em seu Instagram na noite desta sexta-feira, 28.

Na sequência, Gloria Maria prosseguiu: "Dá para imaginar o que é enfrentar um desafio de saúde deste tamanho! E além de tudo, perdi minha mãe duas semanas atrás. Então, antes de voltar ao trabalho, achei melhor ficar mais um pouco em casa cuidando das minhas filhas".

"Apesar de ter feito inúmeras reportagens de aventuras e desafios, não sou uma máquina! Quero voltar e estar com vocês apresentando e viajando para o Globo Repórter na hora certa", concluiu.

Confira abaixo a postagem em que Gloria Maria fala sobre seu futuro retorno ao Globo Repórter: