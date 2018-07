'Não sei se a minha comunicação é certa, mas funciona', diz Sabrina Sato

Apresentadora completa três anos à frente de seu programa. Foto: Edu Moraes / Redord / Divulgação

Prestes a completar três anos à frente de seu programa na Record TV, Sabrina Sato afirma que se acostumou à função. "Quero continuar sendo apresentadora por muitos anos. É um sonho que tenho desde criança, brincava que era o Gugu. Todos os cursos que fiz, balé, dança, teatro, [foi] sempre pensando em ser apresentadora", disse, em conversa com a imprensa após a gravação da edição de aniversário da atração.

"Tenho características muito diferentes dos outros apresentadores. Sou um pouco atrapalhada demais, demoro para fazer algumas coisas, mas sinto que o povo me entende e a minha comunicação funciona. Não sei se é a certa, mas funciona!", garante, ressaltando outra de suas inspirações: "Eu amo programa popular! Sempre gostei de programas que mostram gente, o talento das pessoas na rua. Gostava daquele que a Regina Casé tinha antigamente, o Brasil Legal".

A apresentadora ficou conhecida nacionalmente há quase 15 anos, quando participou da 3ª edição do Big Brother Brasil, tendo apenas 22 anos de idade. Em seguida, passou quase uma década no Pânico, antes de se aventurar em seu atual programa.

"Evoluí no sentido de amadurecer, a gente cria um escudo para nossa timidez. Eu sempre usei o humor, o sorriso, a risada. Hoje em dia, tenho um pouco menos de vergonha, fico mais à vontade para falar sério. O reflexo do amadurecimento foi a fidelização do público", destaca, sobre seu desenvolvimento nos últimos anos.

Entre seus momentos marcantes no programa, destaca suas viagens internacionais, além de quadros como o "Busão da Sabrina" e o "Balão da Sabrina", especialmente o da cantora Ivete Sangalo.

Sabrina Sato durante a gravação de seu programa. Foto: Edu Moraes / Record / Divulgação

Uma mudança feita recentemente na grade da Record TV fez com que seu programa tenha início após as reprises de Dancing Brasil, que vem apresentando índices abaixo do esperado pela emissora: "É uma competição, é de dança, as pessoas amam ver. Até eu queria participar! Vai ser bom 'pegar' de um programa de entretenimento. Entendo as mudanças. Sei que a gente trabalha para uma empresa que faz pesquisas para fazer esse tipo de mudança".

"Tenho um bom relacionamento com todas as pessoas que estão no mesmo horário que eu, mas não é nenhum programa de auditório. Isso é muito bom, tenho sorte, não é igual ao Faro, que concorre com o Faustão", conclui, sobre a questão de audiência e concorrência.

Sabrina revelou acompanhar o trabalho de seu namorado, o ator Duda Nagle, atualmente no elenco de Malhação, da Globo: "Ele manda todos os links para eu assistir. É impressionante como ele tá bem. Ele faz um filho da p***, né? Faz muito bem, eu falo: 'Nem te reconheço".

Ela também conta sobre a vez em que achou que seria pedida em casamento, durante reportagem no Líbano, quando Duda lhe fez uma surpresa durante uma gravação: "Me surpreendeu mas não pediu em casamento, né?", alfinetou, em bom-humor.

A apresentadora também falou sobre o assédio na TV, tema amplamente debatido após o caso envolvendo o ator José Mayer. "Comecei a pensar: 'Será que algum dia já passou isso comigo?'. Mas estou tão protegida e tenho tanta sorte que, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas já aconteceu com muitas amigas minhas, em vários lugares. Inclusive, essa figurinista [Susllem] é amiga das minhas amigas, então fiquei por dentro de tudo".

O programa de aniversário, que contará com nomes como a Miss Brasil Raissa Santana e a dupla César Menotti e Fabiano, deve ir ao ar mais próximo à data em que foi lançado no ano de 2014: 26 de abril. Até lá, o Programa da Sabrina segue sendo exibido normalmente aos sábados, à partir das 21h30, na Record TV.