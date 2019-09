'Não queria que um psicólogo fosse capaz de identificar', diz Joaquin Phoenix sobre Coringa

'Coringa' estreia no Brasil em outubro Foto: Nico Tavernise

Joaquin Phoenix está tendo dificuldades para definir o Coringa, mas, novamente, ele realmente não quer.

O ator passou oito meses explorando como um comediante de stand-up chamado Arthur Fleck se torna o antagonista do Batman, o vilão com uma risada arrepiante e um amor ao caos. A preparação para o papel envolvia perder um pouco de peso, estudar distúrbios de personalidade e praticar o riso repetidas vezes.

"(É) muito difícil emitir o som", disse Phoenix no sábado, 31, antes da estreia mundial de Coringa no Festival Internacional de Cinema de Veneza. O filme está competindo pelo prêmio Golden Lion no prestigiado festival antes de ser lançado nos cinemas em quatro de outubro.

A perda extrema de peso - supostamente acima de 23 quilos - levou a um tipo de loucura que o ajudou a se preparar para o papel, assim como um livro que detalha os tipos de personalidade de assassinos políticos. Mas Phoenix queria criar um psicopata criminal que não fosse fácil de categorizar.

"Eu não queria que um psicólogo fosse capaz de identificar que tipo de pessoa ele era", disse ele. "Eu queria que permanecesse um mistério sobre o personagem."

Joaquin Phoenix em outubro de 2017 e depois em setembro de 2018 Foto: Luke MacGregor | Mario Anzouni/ Reuters

E ele estava tão nervoso por acertar a risada que pediu que o diretor e roteirista Todd Phillips viesse ao seu encontro para que ele pudesse "fazer um teste" de algumas, o que aparentemente durou um período desconfortável.

O personagem evoluiu constantemente, mesmo para as filmagens. A nota assombrosa da compositora Hildur Guðnadóttir - que ela começou a escrever fora do roteiro - se tornou um motivador essencial durante o processo. Phillips costumava tocar trechos no set para ajudar a definir o tom.

"Estávamos descobrindo novos aspectos sobre sua personalidade até o último dia", disse Phoenix.

Às vezes, as descobertas resultavam em debates sobre a possibilidade de voltar ou não a refazer.

Phillips disse que, ao desenvolver o roteiro, ele e o co-roteirista Scott Silver se pressionavam todos os dias para "criar algo totalmente insano".

Joaquin Phoenix, em cena do filme 'Coringa' Foto: Warner Bros

O filme em si é um desvio maciço do modo atual dos filmes da DC Comics da Warner Bros, como Mulher Maravilha e Liga da Justiça. Não está vinculado aos quadrinhos nem em roteiros antigos. O objetivo deste Coringa era fazer algo inteiramente novo.

"Foi um filme difícil para nós convencermos a DC e o estúdio", disse Phillips. "E, para ser justo, o estúdio adotou um balanço ousado com o filme e deixou-nos fazer exatamente o que queríamos ... realmente não havia regras e limites para ele".

Phillips descreve isso como um estudo de personagem na veia dos filmes da década de 1970 com os quais ele cresceu, como Taxi Driver, de Martin Scorcese, e The King of Comedy.

Situado no final da década de 1970 e no início da década de 1980, com Nova York tocando Gotham City, seu Coringa é limitado pelo realismo sombrio. Isso levou a algumas preocupações iniciais sobre a violência que o público pode esperar do filme.

Phillips disse que não há muita e eles foram "muito cuidadosos" com a forma como a violência foi usada no filme.

"Muitas pessoas pensam que será um filme realmente violento", disse Phillips. "Por que isso pode afetá-lo é que tentamos pintá-lo com o pincel o mais realista possível, para que, quando vier, pareça um soco no estômago".

Quanto a qualquer semelhança temática com os eventos atuais, acrescentei que ele acha que os filmes são "muitas vezes espelhos da sociedade, mas nunca são modeladores".

Joaquin Phoenix em cena de 'Coringa', de Todd Phillips Foto: Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures

As primeiras reações ao filme alimentaram ainda mais as especulações sobre Phonix ganhar o Oscar. O ator evitou reconhecer isso em uma pergunta de uma entrevista coletiva em Veneza sobre suas perspectivas de ganhar seu primeiro Oscar. Em vez disso, elogiou o processo criativo.

"Acho que nunca tive uma experiência como essa", disse Phoenix. "Quanto mais imprevisível, mais inspirador era."

Mas uma coisa de que Phoenix tem certeza: ele não pensa no Coringa, nem em nenhum de seus personagens, como "atormentado". É uma palavra, segundo ele, que só ouve quando faz aparições na mídia para seus filmes.

"Eu estava interessado na luz de Arthur pela falta de uma palavra melhor", disse Phoenix. "Sua luta para encontrar a felicidade, sentir-se conectado, sentir calor e amor."

O diretor Phillips acrescentou que o homem que se torna o Coringa estava procurando por identidade ... Ele pensou que foi colocado nesta terra para fazer as pessoas rirem e trazer alegria ao mundo. ”

