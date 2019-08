'Não pude me despedir, isso é que me doeu', desabafa Ronnie Von

O apresentador e músico Ronnie Von. Foto: Instagram/@ronnievonoficial

O apresentador Ronnie Von, demitido recentemente da TV Gazeta, onde apresentava o Todo Seu, fará um desabafo em entrevista ao apresentador Geraldo Luís no Domingo Show que vai ao ar no próximo domingo, 4.

"Eu não pude me despedir. Isso é que me doeu: eu não poder me despedir do meu público", lamenta o apresentador, que também estará ao vivo no palco da atração da Record TV, reencontrando amigos do passado.

O programa também trará Geraldo Luís visitando a mansão em que Ronnie Von vive ao lado de sua esposa, Maria Cristina, e abordará outros detalhes e curiosidades sobre sua vida, como o fato de ele só possuir cuecas brancas.

A Demissão de Ronnie Von da TV Gazeta

A emissora anunciou a saída de Ronnie Von por meio de um comunicado, divulgado em 19 de julho de 2019: "A TV Gazeta agradece Ronnie Von pela dedicação e parceria de uma jornada de quinze anos e lhe deseja pleno sucesso nos próximos passos." O anúncio foi feito em uma sexta-feira, e já valeu para a segunda-feira seguinte.

"A decisão está fundamentada na análise do cenário macroeconômico, que tem gerado impacto no resultado comercial das atrações, e na responsabilidade da emissora de manter seu orçamento equalizado", justificou-se a TV Gazeta.

Ronnie Von chegou a falar com seus fãs apenas por meio de suas redes sociais: "Vamos estar juntos hoje e sempre, pode acreditar. Estamos juntos? Então estamos!".

O Domingo Show com Ronnie Von vai ao ar no próximo domingo, 4, a partir das 11h, na Rercord TV.