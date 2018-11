‘Não pegue o Enzo’, alerta Claudia Raia, em tom de brincadeira, no programa de Tatá Werneck

A atriz Claudia Raia no programa 'Lady Light', no Multishow. Foto: Reprodução/Multishow

Tatá Werneck teve de subir em uma cadeira para abraçar Claudia Raia na edição do Lady Night que vai ao ar nesta sexta-feira, 16. A atriz tem 1,78m. “Com salto, estou com 1,90, mas era a altura que eu ia ficar se eu não tivesse tomado hormônio masculino”, explicou Claudia Raia.

A atriz revelou histórias de sua vida pessoal, dançou e cantou com Tatá Werneck. A apresentadora postou no Instagram um trecho do programa que vai ao ar à noite.

“Hoje tem Ladynight com a multitalentosa, querida, amada, engraçada Claudia Raia”, escreveu na legenda do vídeo.

Tatá Werneck, namorada de Rafael Vitti, foi provocada por Claudia Raia quando falou do filho Enzo. “Amor, não pega ele não. Ela tem uma coisa com negócio de 21 anos!”, disse a atriz, fazendo uma referência a diferença de idade entre Tatá e Vitti. Enzo Celulari completou 23 anos há duas semanas. “Não é, é que faz Enem e eu fico tão encantada. Sabe quando você quer?”, cutucou Tatá e pediu uma chance para ‘ficar’ com Enzo.

Em outubro, Claudia Raia publicou um vídeo sobre a gravação com Tatá no perfil dela no Instagram. Na imagem, a atriz aparece da mesma altura da apresentadora e, depois, ‘levanta’ para o tamanho real. Confira.