'Não! Não Olhe!' tem esperança e alegria além do terror, diz Jordan Peele

'Não, Não Olhe!' é o terceiro filme de horror negro de Jordan Peele. Foto: Mike Blake/Reuters

O cineasta norte-americano Jordan Peele contou sobre os cuidados que teve na criação do filme Não! Não Olhe! para que não seja traumatizante e triste para membros da comunidade negra.

Peele está na vanguarda da criação de obras de horror negro - que é a representação negra nos filmes de terror - com a produção bem-sucedida de Corra!.

O filme de 2017, que conta a história de um jovem negro que vive uma situação traumática quando conhece a família de sua namorada branca, foi propulsor para a carreira do ator britânico Daniel Kaluuya e estabeleceu o cineasta como referência no gênero - ele ganhou um Oscar de Melhor Roteiro em 2018.

Em 2019, Peele lançou o longa Nós, que mostra membros de uma família negra que se tornam reféns de seres misteriosos com aparência igual às suas. Agora em Não! Não Olhe!, ele retoma a parceria com Kaluuya no elenco principal.

"É tão complicado ser considerado da vanguarda do horror negro, porque obviamente o horror negro é muito real, e é difícil fazê-lo de uma forma que não seja traumatizante e triste", disse o cinesta à revista Essence.

"Eu estava indo para o meu terceiro filme de terror estrelado por protagonistas negros e, em algum momento do processo, percebi que o filme tinha que ser sobre black joy também, para se adequar ao que o mundo precisa neste momento", continua.

Black joy, que pode ser traduzido para alegria preta, é um termo que significa trazer um olhar positivo ao cinema negro, sem limitá-lo a dor, sofrimento e escravidão.

"Eu queria dar o terror, mas também queria dar aos nossos personagens aventura, esperança, alegria e diversão que eles merecem", disse Peele, que completou dizendo estar ansioso para que o público veja a perfomance de Kaluuya no filme que será lançado no dia 22 de julho de 2022.

Assista ao trailer: