'Não me sentia capacitado', diz Batoré sobre papel em 'Velho Chico'

Batoré no programa 'Luciana By Night' Foto: RedeTV!/Divulgação

O humorista Ivanildo Gomes, conhecido como Batoré em A Praça é Nossa, disse que ficou surpreso com o convite para atuar na novela Velho Chico, da Globo. Ele só teria aceitado o trabalho após insistência do produtor de elenco da atração.

“Falei que não queria porque não me sentia capacitado para trabalhar numa novela. Tenho um respeito muito grande pela dramaturgia”, conta no programa Luciana By Night desta terça-feira, 26.

Sobre a desavença de anos com o colega de humorístico Carlos Alberto de Nóbrega, conta que foi informado pela diretoria do programa que ele teria sido responsável por sua demissão do programa.

“Quando fui falar com ele, ele só abaixou a cabeça. Não discuti nem nada, até porque tenho um respeito muito grande por ele, faz parte da minha história. Mas ficamos 13 anos sem nos falar porque achei covardia. Eu pontuava bem no Ibope, era um personagem de primeira linha”, defende.

Ivanildo garante que os dois já superaram as desavenças: “Se ele tivesse me falado, eu teria entendido. Depois fizemos as pazes e vira e mexe a gente se fala, torço muito por ele”.