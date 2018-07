‘Não interessa', diz Ana Maria sobre quantas vezes já casou

Ivete Sangalo e Ana Maria conversaram sobre casamento no programa Mais Você desta quinta-feira, 7. Foto: Globo/Divulgação

A apresentadora Ana Maria Braga deu uma resposta bem direta a Ivete Sangalo enquanto as duas conversavam sobre o ritual que é o casamento. “Não nteressa”, disse a apresentadora ao ser questionada quantas vezes já se casou.

As duas falavam sobre a vontade da cantora de se casar com véu e grinalda. “No véu que a pessoa tropeça”, desejou Ivete, que é casada apenas no civil com o nutricionista Daniel Caddy, pai de Marcelo, de 7 anos, e das gêmeas de quem Ivete está grávida.

Louro José participou da conversa e provocou: “Ivete, você está falando com a pessoa certa”. Ana Maria aceitou a provocação: “É, de casamento eu entendo”. Ivete ficou curiosa e perguntou se a apresentadora já se casara muitas vezes, mas ouviu “o suficiente” como resposta. “Ah é? Quantas vezes?” E Ana Maria, em tom de brincadeira, foi imediata: “não interessa”.

Ivete seguiu o jogo e constatou: “foi o suficiente para saber muito sobre o assunto. Está certo, tem que viver a vida intensamente, meu amor”. Ana Maria continuou “o assunto aqui é tu”.

