'Não fui lá pra me apaixonar', declara Arthur, após ser eliminado do 'BBB 21'

Arthur Picoli participa do café da manhã com o eliminado no 'Mais Você' nesta quarta-feira, 28 Foto: eprodução Instagram / @bbb/@anamaria16

Nesta quarta-feira, 28, Ana Maria Braga recebeu Arthur Picoli para o tradicional café da manhã com o eliminado do Big Brother Brasil 21. O instrutor de crossfit teve 61,34% dos votos no paredão triplo com Camilla de Lucas e Pocah, que ficaram com 30,77% e 7,89%, respectivamente.

No programa Mais Você, o décimo sexto eliminado do reality show falou sobre sua intensa participação no programa: esteve em seis paredões, foi líder duas vezes, anjo, brigou, mas também namorou e se apaixonou. Seu relacionamento com Carla Diaz foi o tema principal da conversa.

Logo na segunda semana de BBB, Arthur flechou Carla em uma festa e o casal iniciou o romance com um beijão. “Não foi minha ideia me relacionar no programa, eu estava solteiro há muito tempo. Foi uma surpresa pra mim, foi muito legal, emocionante”, disse o instrutor que estava solteiro há seis anos. “Não era minha expectativa me relacionar agora, mas foram coisas do dia a dia que me levaram a isso.”

O compilado de imagens que Ana Maria exibiu, porém, não mostram um homem romântico. O instrutor afirmou que o casal se deu bem pois sabia levar as coisas na brincadeira, entre briguinhas e pirraças, mas garantiu que também sabe ser dedicado, se declarando com flores e tocando violão para a sua amada. “Podia ter dado o meu melhor sim”, declarou Arthur, que chegou a admitir o ciúmes que sentiu de Carla com Fiuk. "Sou canceriano, carente, dramático, chorão, então a falta de atenção me deixava beliscado."

Arthur garante que é romântico e fala da sua relação com Carla Diaz dentro da casa. #MaisVocê #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/yMOaA8SMdm — Mais Você (@MaisVoce) April 28, 2021

O instrutor também foi cobrado por não ter socorrido a atriz quando ela passou mal em uma prova. “Quando a gente entra no programa, quer dar o máximo nas provas. Não sabia, se eu saísse dali, se eu seria eliminado. Eu vi as meninas correndo para ela, tinham três pessoas ajudando, então eu fiquei tranquilo. Eu falei ‘pega um doce’, eu sabia que era hipoglicemia”, justificou.

Sobre sua reação fria quando Carla retornou do paredão falso e pediu, ajoelhada, para que ele fosse seu parceiro no amor e no jogo, Arthur disse que foi pego de surpresa e estava de ressaca pela festa da noite anterior. "Eu poderia ter feito mais, mas é a minha forma de demonstrar carinho. 'É bruto mas é com carinho', como diz a música. Gostei muito dela ter voltado, me deu uma tranquilidade muito grande”.

Sobre essa e outras atitudes nada cavalheiresca que o instrutor teve com a atriz, afirmou: “Eu fui babaca. Fui cobrado sim por isso e outras coisas. (...) Não foi o nosso relacionamento que estragou o jogo, foi o jogo que pode ter prejudicado o relacionamento. Ainda pode acontecer alguma coisa aqui fora. Às vezes eu falo as coisas na hora, não penso muito antes. A gente não erra porque quer, é a pressão do jogo. Não me sinto feliz e orgulhoso pelas vezes que deixei faltar carinho. (...) Não fui lá pra me apaixonar, e estou aqui com saudade dela”.

Ana Maria ainda mostrou o momento em que Carla esteve no Mais Você e assistiu o VT de Arthur dizendo que se arrependeu da declaração de amor que fez para a sister e ela ficou muito decepcionada. “Concordo com ela, se eu não soube valorizar a pessoa incrível que ela é, o azar é meu”, disse o instrutor, que reafirmou sua declaração para a atriz.

“Quero muito conversar com ela, mesmo que seja para ouvir o que não quero. Pedir desculpas. Estou com saudade. Mandei uma mensagem pra ela antes de entrar aqui no programa, mas não vi ainda se ela me respondeu”, revelou. A apresentadora tentou ligar para a atriz ao vivo, diante de um Arthur com os olhos arregalados, mas ela não atendeu.

Depois de analisar suas relações na casa, o par romântico com a Carla, as brigas e pazes com o Fiuk, a amizade com a Pocah, o instrutor de crossfit saiu com um objetivo: “Quero ser mais paciente, mais tranquilo. O principal é abaixar a cabeça e reconhecer quando erra. Aprender com meus erros e não magoar outras pessoas que eu gosto”, concluiu.