‘Não foi culpa minha: México’, série sobre violência doméstica, estreia em março

‘Não foi culpa minha: México’ chega ao Star+ em 23 de março. Foto: BTF Media

Não foi culpa minha: México, nova série do Star+, será lançada exclusivamente no serviço de streaming na próxima quarta-feira, 23 de março. Gravada na Cidade do México, a produção aborda situações de mulheres afetadas pela violência de gênero.

Inspirados em fatos reais, os dez episódios do seriado apresentam casos de vítimas de feminicídio e violência contra a mulher. Ao mesmo tempo, as histórias são interligadas pela da protagonista Mariana. Interpretada por Paulina Gaitán, ela decide investigar a morte de sua irmâ Liliana (Giovanna Utrilla), que teve o corpo encontrado dois depois anos depois do seu desaparecimento.

A série também conta com Damián Alcázar, Raúl Méndez, Gonzalo Vega Jr. e Vicky Araico no elenco e tem direção de Ana Lorena Pérez Ríos, Lucía Gajá e Julia Rivero. De acordo com o Star+, Não foi culpa minha terá uma versão brasileira em breve.

Assista ao trailer em espanhol:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais