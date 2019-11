'Não faz a menor diferença eu ser gay ou hétero’, afirma Matheus Ribeiro após 'Jornal Nacional'

Os jornalistas Matheus Ribeiro, da TV Anhanguera, e Larissa Pereira, da afiliada da Globo na Paraíba. Foto: Instagram/@matheusribeirotv

Matheus Ribeiro, âncora da TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiás, esteve na bancada do Jornal Nacional neste sábado, 9, ao lado de Larissa Pereira, que comanda o telejornal na Paraíba.

Ele é o primeiro homossexual assumido a comandar o jornal. Recentemente, ele admitiu publicamente um romance com Yuri Piazarollo, capitão do BOPE - Batalhão de Operações Especiais em Rondônia.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Matheus falou sobre a atuação no JN neste sábado.

“Eu não queria minha vida exposta, mas um site sensacionalista usou uma imagem nossa, com os rostos borrados, e publicou a seguinte manchete: ‘Âncora do JN vive romance gay com policial do BOPE’. Achei aquilo um absurdo. Não faz a menor diferença eu ser gay ou hétero. Só espero sinceramente o dia que isso não seja mais uma notícia”, declarou.

A participação na bancada do Jornal Nacional foi muito aguardada por Matheus e por todos os que o acompanham em Goiás. “Obrigado! Só assim posso resumir o que estou sentindo”, escreveu no perfil oficial no Instagram.

Assista ao vídeo:

Matheus Ribeiro também levou o namorado para conhecer os estúdios da Globo no Rio de Janeiro. “É hoje! Fazemos questão da sua companhia!”, escreveu Yuri. O apresentador respondeu: “Obrigado por estar comigo neste momento! Quero ser um porto seguro para você também!”, disse.

Perfil de Yuri Piazzarollo, que prestou uma homenagem ao namorado Matheus Ribeiro, apresentador da TV Anhanguera, em Goiás. Foto: Instagram/@_piazzarollo

O Jornal Nacional completa 50 anos em 2019 - a primeira edição foi ao ar em 1º de setembro de 1969. Pensando na representatividade brasileira, a emissora anunciou, em julho, a escalação de 27 apresentadores da Globo de todo o País e que participam do jornal. Cada Estado tem um jornalista como representante na bancada aos sábados.

Em fevereiro deste ano, Maria Júlia Coutinho estreou como a primeira negra a estar na bancada do JN. “Quero que isso não seja notícia daqui a um tempo”, declarou Maju na ocasião.