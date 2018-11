‘Não dou beijo técnico’, revela Juliana Paes durante ‘Lady Night’, do Multishow

A atriz Juliana Paes e a apresentadora Tatá Werneck. Foto: Reprodução/Multishow

Juliana Paes e Tatá Werneck ficaram bem à vontade durante o quadro Desculpe, Só Quero Te Beijar. As duas se encontraram na edição do programa Lady Night desta terça-feira, 13, no Multishow.

“Tocou na minha mão gostoso, gata! O que impede a gente de ficar junto?”, provocou Tatá Werneck. Juliana respondeu: “Você é muito desinibida”.

A apresentadora, noiva do ator Rafael Vitti, disse que estava interessada na convidada. “Nunca vi uma mulher assim, que despertasse tanto desejo. Só me beija, pelo amor de Deus. É só o que eu te peço”. Juliana Paes não pensou duas vezes, agarrou Tatá e deu um longo beijo. “Também não estou conseguindo me controlar”, declarou a atriz.

Com a boca borrada de batom, Tatá desabafou: “Língua não!”. E Juliana revelou: “Não dou beijo técnico”.

Há uma semana, a atriz da TV Globo já dava pistas de como seria o programa com Tatá Werneck. Ela publicou um trecho do vídeo no perfil oficial no Instagram. “Gente! Eu não aguento! Mas minha entrevista vai ao ar dia 13, tá, galera?”, escreveu.