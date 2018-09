'Não confundam ator com personagem', diz autor sobre pedófilo de novela

Vinícius (Flavio Tolezani) em cena de seu julgamento em 'O Outro Lado do Paraíso' Foto: Raquel Cunha / Globo

Walcyr Carrasco, autor da novela O Outro Lado do Paraíso, fez um pedido em sua conta no Instagram para que as pessoas não confundam o ator Flávio Tolezani com Vinícius, seu personagem. Na trama, ele dá vida a um delegado preso pelo crime de pedofilia.

"Sei que hoje vão ficar com muita raiva do Flávio Tolezani, que faz o delegado Vinícius em O Outro Lado do Paraíso. Ele é um ótimo ator, mas, por favor, não confundam o ator com o personagem", escreveu.

Walcyr ainda fez questão de ressaltar sua relação com o ator: "Pessoalmente, o Flávio é simpático e boa gente, um querido amigo meu".

A apresentadora Fernanda Gentil foi outra que comentou a respeito da trama de Walcyr. Em seu Facebook, ela afirmou que viu um capítulo inteiro da novela pela primeira vez nesta semana, e elogiou a "prestação de serviço que esse elenco fez com a cena do julgamento do Vinícius".

"Eu, dentro da minha bolha, alienada na minha realidade, acordando e dormindo no meu dia a dia, onde não vejo essa situação por perto, não sei dar números a essas crianças vítimas de abuso - e por isso prometo me envolver mais no assunto a partir de hoje", disse.