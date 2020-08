'Não confiava nas minhas habilidades', diz vencedor do 'MasterChef'

Thiago, de 27 anos, se inspira no avô para cozinhar pratos da gastronomia casual. É dono de uma agência de publicidade. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Thiago foi o vencedor do 5º episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil na última terça-feira, 10. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Band coloca oito novos participantes a cada programa.

"Eu não confiava tanto nas minhas habilidades, mas muita gente confiava em mim e agora quero dividir essa conquista com todos", afirmou o campeão em entrevista ao portal da Band.

"Mesmo com a vitória, sei que a minha vida não vai mudar de uma hora para outra, que as mudanças serão gradativas, mas tenho como objetivo mudar de área. Posso continuar sendo sócio da agência que tenho com a minha namorada, mas pretendo viver de gastronomia", contou Thiago, que hoje trabalha com publicidade.

Em outro momento, salientou: "Tenho consciência de que preciso estudar muito e saber o que estou falando e fazendo. Administrar um restaurante não é só cozinhar bem."

Os vencedores da 7ª temporada do MasterChef Brasil

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton. No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio.

O reality show culinário continuará com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada.