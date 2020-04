Nando Reis faz live em homenagem a Brasília; saiba como assistir

O cantor Nando Reis. Foto: Werther Santana/Estadao

Nando Reis convocou seus fãs para assistir à live que realizará nesta terça-feira, 21, dia do aniversário da cidade de Brasília. "É hoje! Live às 21h no meu canal do YouTube!", ressaltou em suas redes sociais.

"A live será no festival online BRB Play, em homenagem ao aniversário de Brasília. Fique em casa (cada um na sua, sem aglomerações!) e cante comigo", escreveu o cantor.

Diversos artistas têm realizado transmissões ao vivo por conta das medidas de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus.

Além de Nando Reis, o feriado de Tiradentes ainda conta com lives do Raça Negra, às 17h30 (leia mais detalhes), e da dupla Sandy e Junior, às 20h (leia mais detalhes).

Como assistir à live de Nando Reis

A live de Nando Reis, será exibida no canal oficial do cantor no YouTube. A previsão é de início às 21h desta terça-feira, 21. Para acessar o link do vídeo, clique aqui ou confira abaixo:

Nando Reis participa de conversa em live do Hospital das Clínicas

Na última sexta-feira, 17, Nando Reis participou de uma live no perfil oficial do Hospital das Clínicas de São Paulo. Nela, comentou que está passando algum tempo em sua casa de campo no interior do Estado, em Jaú, e ressaltou a convivência com os netos no período.

Você pode assistir ao material, que foi gravado e disponibilizado no Facebook da entidade: