Namorado de Suzane von Richthofen diz que casal planeja ter filhos

Na próxima edição do 'Domingo Show' da Rede Record, no dia 29, vai ao ar uma entrevista com o namorado de Suzane von Richthofen, Rogério Olberg. O homem de 37 anos vive em Angatuba, no interior do Estado de São Paulo, onde Suzane passou com ele o último Dia das Mães depois de sair da cadeia por receber indulto.

Em conversa com o apresentador Geraldo Luís, Olberg comentou que Suzane e ele têm planos para ficarem juntos no futuro. "É o sonho dela constituir família. É ter casa e filhos. Ela gosta muito de crianças. Sim, eu me vejo casado com a Suzane", afirmou.

O relacionamento, porém, traz consequências negativas, segundo relata Olberg. "É como se perdesse a identidade, hoje não sou mais eu. Agora sou o namorado de Suzane. Eu já não tenho privacidade, falam que eu sou louco, psicopata, me xingam. Eu sempre procurei ser o melhor. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã, ninguém vai querer dar emprego ao namorado da Suzane", queixou-se.