Nadja Pessoa é expulsa do reality show 'A Fazenda' após agressão

Nadja Pessoa Foto: Reprodução de 'A Fazenda' (2018) / Record TV / PlayPlus

A Record TV anunciou a expulsão de Nadja Pessoa da atual edição do reality show A Fazenda. A participante foi expulsa após agredir o colega de confinamento Caique Aguiar, filho do humorista Carlinhos Aguiar

A decisão chegou aos participantes por meio de carta lida pela fazendeira da semana, a ex-paquita Catia Paganote.

"Segundo o manual de sobrevivência, um peão pode ser retirado do jogo por violência física e proposital ou qualquer atitude que possa colocar em risco a integridade física de um ou mais participantes. Por decisão da produção do programa, a participante Nadja está fora do jogo."

Após um desentendimento, Nadja, que estava deitada em sua cama, próxima a Caique, usando salto alto, deu alguns chutes em direção ao pé e à perna do peão em um momento de raiva: "Tira o pé da minha cama!".

Assista ao momento abaixo:

Ao longo do dia, tanto a hashtag #NadjaExpulsa quanto a frase "Nadja não vai embora" figuraram entre os trending topics do Twitter no Brasil, mostrando a divisão dos fãs do programa em relação ao acontecimento.

Enquanto alguns participantes aplaudiram a decisão, outros lamentaram. "Agora o jogo começou de verdade, tá ético. Tô bem mais tranquilo", afirmou Caique, vítima da agressão, após a notícia.

O ex-Polegar Rafael Ilha chorou sozinho no quarto: "Você foi burra. Sua burra, por que você foi cair no barulho desses otários? Que raiva desses nojentos!".

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os participantes da 10ª edição de A Fazenda