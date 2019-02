Na Globo, 'Choque de Cultura' anuncia nova live do Oscar em 2019

Maurílio, Renan, Julinho e Rogerinho, do 'Choque de Cultura', em participação no 'Tá no Ar: A TV na TV'. Foto: Reprodução de 'Tá no Ar: A TV na TV' (2019) / Globo

O Choque de Cultura anunciou que continuará sua parceria com a Globo e fará uma nova live do Oscar em 2019, desta vez no Gshow. O anúncio foi feito nos perfis de Twitter da emissora e dos humoristas, que também contaram a novidade no Tá no Ar da última terça-feira, 19 (clique aqui para assistir).

"Todos os prêmios vão ter cobertura. Todos eles, até aqueles que eles apresentam no intervalo, na área de serviço do Oscar", contou Renan (Daniel Furlan), que integra o grupo com Maurílio (Raul Chequer), Rogerinho do Ingá (Caito Mainier) e Julinho da Van (Leandro Ramos).

A live deve começar por volta das 20h e durar até as 2h, com o fim da premiação. Em 2018, o Choque de Cultura promoveu uma live em que os humoristas encarnaram os personagens em variadas esquetes ao longo de mais de cinco horas ininterruptas, simultaneamente aos acontecimentos do Oscar. O vídeo tem mais de 1,1 milhão de visualizações.

Confira abaixo a sequência bem-humorada de tuítes com o anúncio da Live do Oscar do Choque de Cultura em 2019:

Como acompanhar o Oscar 2019

Na TV

A cerimônia de entrega do Oscar de 2019 será neste domingo, 24, com início às 22h pelo horário de Brasília.

No País, o Oscar será transmitido por dois canais, de TV aberta e fechada. Na Globo, a transmissão vai iniciar com alguns prêmios já entregues, por começar apenas após o programa Big Brother Brasil 19. A apresentadora, por mais um ano, será Maria Beltrão e os comentaristas serão Artur Xexéo e Dira Paes.

O Oscar será transmitido também pelo canal pago TNT, que inicia a exibir o tapete vermelho já às 21h. A premiação começa às 22h e será transmitida na íntegra pelo canal. A apresentação será de Bruna Thedy e os comentários de Michel Arouca. No tapete vermelho, os apresentadores serão Carol Ribeiro e Hugo Gloss.

Para quem gosta de acompanhar o tapete vermelho, o desfile de celebridades que participam da premiação será transmitido pelo canal pago E! a partir das 19h.

Na internet

Os assinantes da TNT podem assistir à premiação por meio do serviço de streaming do canal, o TNT GO. É possível, também, acompanhar a premiação ao vivo no próprio site do Oscar.

O Estado também vai acompanhar a premiação minuto a minuto, com informações do editor do Caderno 2, Ubiratan Brasil, direto de Los Angeles, e com comentários dos críticos Luiz Carlos Merten e Luiz Zanin.