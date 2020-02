Na Espanha, George Clooney começa a gravar filme para a Netflix

O ator George Clooney. Foto: Carlo Allegri / Reuters

O ator e diretor George Clooney está na ilha canária de La Palma, na Espanha, para gravar uma nova produção cinematográfica da Netflix. O filme se chama Good Morning, Midnight (Bom dia, meia noite, em tradução livre), mesmo nome do livro de ficção científica escrito por Lily Brooks-Dalton.

O jato privado de Clooney aterrissou no aeroporto de La Palma no domingo, 16, e o ator se deslocou, com fortes medidas de segurança, para o local que será sua residência durante as gravações, o Hotel Hacienda de Abajo, em Tazacorte.

A adaptação para os cinemas da obra literária fará parte do gênero de ficção científica pós-apocalíptica. Ele narra a história de um cientista que está no Ártico, que tenta contatar a tripulação de uma nave que está na tentativa de retornar para a Terra.

Clooney fará o papel de Augustine, um brilhante astrônomo. O tema levou à escolha de La Palma para as filmagens, mais especificamente o observatório astrofísico de Roque de Los Muchachos, que abriga alguns dos telescópios mais importantes do mundo.

Ainda que não tenham sido divulgadas muitas informações oficiais devido ao sigilo da produtora, também foram gravadas cenas em outras paisagens naturais da ilha.

Há vários dias, o Hotel Hacienda Abajo está sendo vigiado por equipes de segurança, tanto privadas quanto de agentes de polícia, para garantir a intimidade de Clooney e da equipe de produção da série.

É esperado que as filmagens em La Palma durem um pouco mais de uma semana. Em pouco mais de um ano, essa já é a segunda grande produção da Netflix com cenas gravadas em La Palma, a primeira tendo sido a série The Witcher.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais