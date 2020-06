'Na emissora que eu gosto', diz Reinaldo Gottino em volta à Record TV

Reinaldo Gottino na Record TV Foto: Reprodução de 'Balanço Geral' (2020) / Record TV

Reinaldo Gottino reestreou na Record TV no Balanço Geral desta segunda-feira, 8. O apresentador se demitiu da CNN Brasil no fim do mês de maio para voltar à emissora da TV aberta.

"Estou de volta, estou na área. Tanque cheio e gás total. Quero você comigo aqui na tela da Record TV. Estou na emissora que eu gosto fazendo o que eu gosto e para quem eu gosto, que é você. Obrigado pelo seu carinho", afirmou Gottino em seu retorno.

Em setembro de 2019, o apresentador pediu demissão da Record e teve sua contratação oficializada pela CNN Brasil. Sua passagem pelo canal pago, porém, acabou antes de completar três meses de sua estreia nas telas, em março.

Com a volta de Reinaldo Gottino, a Record afirmou que Geraldo Luís, afastado do Balanço Geral SP por conta da pandemia do novo coronavírus, comandará um programa noturno quando retornar à TV.

Clique aqui para conferir a entrevista de Reinaldo Gottino ao E+. Confira abaixo um vídeo com trecho de sua reestreia na Record:

Na emissora que eu gosto fazendo o que eu gosto Gottinão tá de volta! #BalançoGeral pic.twitter.com/Rk7bDIhQcX — Record TV (@recordtvoficial) June 8, 2020

