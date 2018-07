Mylena Jardim vence quinta edição do 'The Voice Brasil'

Mylena Jardim é a vencedora da quinta temporada do 'The Voice Brasil'. Foto: Reprodução/TV Globo

A quinta temporada do The Voice Brasil chegou ao fim nesta quinta-feira, 29, e a mineira Mylena Jardim, de 17 anos, foi a grande vencedora, com 34% dos votos do público. Ela estava no time de Michel Teló, que, com sua vitória, se consagrou bi-campeão no programa.

Mylena desbancou Afonso Capello, Dan Costa e Danilo Franco, os outros finalistas, e levou um prêmio de R$ 500 mil, gerenciamento de carreira e contrato com a Universal Music. "Sem palavras para descrever esse momento. Porque eu sofri muito. Estar aqui agora...", disse, emocionada, ao receber o troféu de Tiago Leifert.

O estilo da cantora varia entre o MPB e a música black e R&B. Na final, ela interpretou Say, Say, Say, de Paul McCartney, com Danilo, Carnavália, do Tribalistas, Olhos Coloridos, de Sandra de Sá e Freedom 90, uma homenagem ao cantor George Michael.