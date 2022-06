'My Policeman', com Harry Styles, ganha primeiro teaser; assista

Harry Styles em cena do filme 'My Policeman'. Foto: Prime Video

O Amazon Prime Video divulgou nesta quarta-feira, 15, o primeiro teaser do filme My Policeman, estrelado por Harry Styles e Emma Corrin. O longa chega aos cinemas em 21 de outubro e entra no catálogo da plataforma em 4 de novembro deste ano.

A trama acompanha o drama do policial Tom (Harry Styles), que se casa com a professora Marion (Emma Corrin), mas se apaixona pelo curador de museu Patrick, vivido por David Dawson.

A produção é ambientada nos anos 1950, período em que a união homoafetiva era criminalizada na Grã-Bretanha. Na prévia, é possível ver o início do romance entre Tom e Marion, bem como os primeiros encontros entre o policial e Patrick, que precisavam manter a relação em segredo.

Além do teaser, o Prime Video também divulgou o primeiro pôster do filme. Confira: