Música 'Hey There Delilah', do Plain White T's, pode virar série de TV

Cena do clipe de 'Hey There Delilah', lançado em 2005. Foto: YouTube/HollywoodRecordsVEVO

Em 2005, a banda Plain White T's lançou o que se tornaria seu maior sucesso, a música Hey There Delilah. Treze anos depois, o hit poderá ser adaptado para uma série televisiva. As informações são do Hollywood Reporter.

A banda, que já foi indicada ao Grammy e ao Tony Awards, vai se unir com as produtoras Lively McCabe Entertainment e com a Primary Wave para desenvolver uma série dramática baseada na letra da música, que narra um relacionamento a distância. Os produtores (entre eles estão o vocalista da banda Tom Higgenson e a roteirista Jeremy Desmon) estão em Los Angeles para propor a série para diferentes emissoras e estúdios.

"Tem mais de uma década que Hey There Delilah foi lançada, e as pessoas sempre me perguntam sobre ela. Muitas pessoas realmente se conectam com essa música, e eu fico muito orgulhoso disso. Eu estou muito animado de ter a oportunidade de dar a uma nova geração uma forma de se conectar com essa música, e de se apaixonar por essa história com esse novo projeto", disse Higgenson ao Hollywood Reporter.

A música fala sobre um músico amador que namora uma universitária que vive em Nova York, a 1.600 quilômetros de distância dele. Lançada pela Warner Music, a música ficou por 35 semanas na lista Hot 100 da Billboard.

"Hey There Delilah é um exemplo perfeito de uma música com uma história icônica que apresentou personagens e uma premissa para uma audiência multigeracional, e está implorando para ser expandida para uma história maior para a audiência televisiva", falou Michael Barra, co-presidente da Lively McCabe.

