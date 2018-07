‘Muppets’, ‘Under the Dome’ e ‘Agent Carter’: descubra quais séries foram canceladas

Foto: Reprodução

Essa é uma época em que os fãs de séries precisam cruzar os dedos e torcer para que suas atrações favoritas continuem recebendo novos episódios. As emissoras de TV dos Estados Unidos divulgaram as listas de quais tramas serão descontinuadas, para o desespero dos espectadores.

Em 2016, diversos programas de sucesso deixarão de ser exibidos. Algumas das séries que não irão mais ao ar são Mike and Molly, Agent Carter, American Idol, America’s Next Top Model e The Muppets.

Confira a lista e veja se o seu seriado predileto será agraciado com um novo conjunto de capítulos ou se será ceifado da programação norte-americana:

ABC

Agent Carter

Castle

Galavant

Of Kings and Prophets

The Muppets

Wicked City

Rookie Blue

The Astronaut Wives Club

The Family

Blood and Oil

Nashville

NBC

Heroes Reborn

Undateable

Game of Silence

Crowded

Heartbeat

Coach

Mr. Robinson

Best Time Ever with Neil Patrick Harris

The Mysteries of Laura

CBS

The Good Wife

Extant

CSI: Cyber

Mike and Molly

Under the Dome

Angel from Hell

Fox

American Idol

The Grinder

Minority Report

Grandfathered

Bordertown

The CW

Beauty and the Beast

Containment

America’s Next Top Model