‘Mundo Bita’ prepara programação especial no mês das crianças

'Mundo Bita' prepara programação especial para mês das crianças Foto: Mr Plot

A equipe de Mundo Bita preparou uma programação especial para o mês das crianças, em outubro. Na segunda, 2, a animação lançou a música Querida Chupeta, bye bye, para estimular os pequeninos a largarem o objeto na primeira infância.

Com clipes que ultrapassam sete bilhões de views no Youtube, a produtora Mr. Plot lança o projeto "Mês das Crianças Mágico Mundo Bita", com uma agenda repleta de novidades e atrações.

Na segunda-feira, 12, haverá um episódio surpresa da nova série Imagine-se. No dia 23, será relançado o clipe da canção Festa na Lagoa, em parceria com Casuarina. E, para encerrar o mês, no dia 30, um pocket show especial com Chaps Melo, criador do Bita, e banda irá divertir os pequeninos.

Além de estar presente no conteúdo audiovisual em canais como YouTube, Netflix, Amazon Prime, Net Now, PlayKids, Spotify e Deezer, a animação promove shows, peças de teatro, livros, espaços temáticos e produtos. Já foram mais de 500 apresentações para um público superior a um milhão de espectadores, passando por 65 cidades, antes da pandemia do novo coronavírus.

Com quase dez anos de sucesso, o Mundo Bita foi indicado ao 19º Grammy Latino de melhor álbum infantil. Bita e os Animais ganhou disco de platina pela Sony Music e foi o segundo DVD infantil mais vendido no Brasil. Bita e as Brincadeiras conquistou disco de ouro pela Sony Music.