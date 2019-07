‘Mundo Bita’ faz releitura de clássico de Djavan e lança clipe

Projeto 'Rádio Bita' lança clipe com clássico do Djavan. Foto: Divulgação/ Mundo Bita

O projeto Rádio Bita lançou nesta sexta-feira, 5, o quarto clipe trazendo releituras de grandes clássicos das músicas nacionais.

Depois de Como é grande o meu amor por você, de Roberto Carlos, Como uma onda, de Lulu Santos, e A vida do viajante, de Luiz Gonzaga, chegou a vez da turma do Mundo Bita trazer Sina, originalmente lançada por Djavan no álbum Luz, em 1982.

Chaps Melo, cantor, compositor e um dos criadores da animação, é o interprete de todas as canções da Rádio Bita.

“A responsabilidade em produzir a releitura de um clássico dessa magnitude do Djavan me deixou estimulado e orgulhoso. É uma experiência única poder apresentar Sina para crianças de todo o Brasil, que terão contato com essa pérola através do Mundo Bita. O que move o projeto Rádio Bita é exatamente a missão de aproximar as novas gerações de canções e artistas fundamentais”, destaca Chaps.

Os clipes da série Rádio Bita, produzidos em estética toy art, são pensados como pequenas histórias que ilustram as canções, com enredos lúdicos e atrativos para o público infantil. Em Sina, a aventura tem início com Dan, Lila e Tito pregando uma peça na Flora ao, disfarçadamente, pegar o violão da personagem. Ao dar falta do instrumento, a cantora começa um divertido pega-pega e esconde-esconde entre a turma, com Bita ajudando as crianças nessa brincadeira.

A segunda parte da animação começa com as crianças devolvendo o violão. A partir daí, todos fazem uma caminhada musical pela cidade até a cobertura de um edifício, onde encontram novos instrumentos e formam uma banda.

Assista ao vídeo: