‘Mundo Bita’ faz live de arraial para a criançada comemorar festa junina na quarentena

Comidas típicas, bandeirinhas, danças e muita música farão parte da transmissão ao vivo feita pelo Mundo Bita nesta sexta-feira, 26, na internet, c om a temática de festa junina.

A live começa a partir das 17h, no canal da animação no YouTube. As famílias que adoram um festejo poderão comemorar o São João na companhia de Chaps, Bita, Lila, Dan, Tito e Flora durante a apresentação.

Por causa do distanciamento social em decorrência do novo coronavírus, o Arraial do Bita, evento que acontece todos os anos, ganhou um novo formato e em 2020 será online. Um cenário junino foi produzido com muita cor e riqueza de detalhes para estimular a brincadeira e a diversão. A apresentação contará ainda com a presença de diversos animais.

“O Arraial do Bita é uma maneira de incentivar as famílias a ficarem nas suas casas e levar a cada criança a diversão e a cultura dessa festa importante que é o São João. Estamos ansiosos para dividir esse momento com o nosso público”, afirma Chaps Melo, criador da animação.

Para assistir, basta acessar o canal do Youtube.